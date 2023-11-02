Тохов Султан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Тохов Эльмырзэ
Мать: Даурова Фатимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тохова Муслимат
Мать ребёнка: Татрокова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тохова Сакинат
Мать ребёнка: Татрокова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тохова Аминат
Мать ребёнка: Татрокова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тохова Хаишат
Мать ребёнка: Татрокова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохов Аслан
Мать ребёнка: Татрокова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохов Ислам
Мать ребёнка: Татрокова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохов Муса
Мать ребёнка: Татрокова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тохов Тахир
Мать ребёнка: Татрокова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татрокова
Смерть
Неизвестно