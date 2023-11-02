Тохов Султан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохов Султан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Тохов Эльмырзэ

Мать: Даурова Фатимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тохова Муслимат

Мать ребёнка: Татрокова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тохова Сакинат

Мать ребёнка: Татрокова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тохова Аминат

Мать ребёнка: Татрокова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тохова Хаишат

Мать ребёнка: Татрокова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохов Аслан

Мать ребёнка: Татрокова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохов Ислам

Мать ребёнка: Татрокова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохов Муса

Мать ребёнка: Татрокова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохов Тахир

Мать ребёнка: Татрокова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татрокова

Смерть
Неизвестно
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