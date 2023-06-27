Черепанова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смагина Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Черепанов Аркадий Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Черепанов Аркадий Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Аркадий Еремеевич