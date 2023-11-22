Орехова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1939
Дочь: Орехова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Орехов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1939
Дочь: Красникова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Орехов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оехова Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Орехов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно