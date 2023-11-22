Орехова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1939

Дочь: Орехова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Орехов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1939

Дочь: Красникова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Орехов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оехова Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Орехов Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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