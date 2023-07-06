Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Грабовская Мария Игнатьева
Отец ребёнка: Грабовский Игнат
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Грабовский Иоанн Игнатьев
Отец ребёнка: Грабовский Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грабовский Игнат
Смерть
Неизвестно