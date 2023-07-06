Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Грабовская Мария Игнатьева

Отец ребёнка: Грабовский Игнат

Виноград, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Грабовский Иоанн Игнатьев

Отец ребёнка: Грабовский Игнат

Виноград, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабовский Игнат

Смерть
Неизвестно