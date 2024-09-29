Белов Анатолий
Место рожденияд. Столбуниха, Ивановская область
Дата рождения20.10.1938
Дата смерти09.08.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938
Отец: Белов Иван
Мать: Белова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова (Костерина) Анна (Нюра) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1983
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно