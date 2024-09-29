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Белов Анатолий

Место рождения

д. Столбуниха, Ивановская область

Дата рождения

20.10.1938

Дата смерти

09.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938

Отец: Белов Иван

Мать: Белова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Костерина) Анна (Нюра) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Костерина) Анна (Нюра) Григорьевна

Смерть
09.08.1983
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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