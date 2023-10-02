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Щербакова Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

10.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1096

Дочь: Щербакова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1895

Дочь: Щербакова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1897

Сын: Щербаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.1898

Сын: Щербаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Васильевич

Смерть
10.06.1898
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