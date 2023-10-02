Щербакова Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти10.06.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1096
Дочь: Щербакова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1895
Дочь: Щербакова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1897
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1898
Сын: Щербаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1898