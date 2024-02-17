Сопильняк-Онуфриади Екатерина Николаевна
Место рожденияс. Новотулка, Саратовская область
Дата рождения28.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.2012
Дочь: Онуфриади Варвара Павловна
Отец ребёнка: Онуфриади Павел Анастасович
гор. Тайшет, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.08.2020
Отец ребёнка: Онуфриади Павел Анастасович
гор. Тайшет, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно