Сопильняк-Онуфриади Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопильняк-Онуфриади Екатерина Николаевна

Место рождения

с. Новотулка, Саратовская область

Дата рождения

28.04.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новотулка, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.08.2012

Дочь: Онуфриади Варвара Павловна

Отец ребёнка: Онуфриади Павел Анастасович

гор. Тайшет, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.08.2020

Сын: Онуфриади Роман Павлович

Отец ребёнка: Онуфриади Павел Анастасович

гор. Тайшет, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онуфриади Павел Анастасович

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