Павел Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1846

Отец: Степан Андреев

Мать: Мария Семенова

Смерть
Неизвестно
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