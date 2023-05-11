Чех Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чех Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Чех Алексей
Мать ребёнка: Чех Ефросинья
Рождение ребёнка
18.02.1908
Сын: Чех Федот
Мать ребёнка: Чех Ефросинья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Чех Николай
Мать ребёнка: Чех Ефросинья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Чех Иван Иванович
Мать ребёнка: Чех Ефросинья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Чех Иван Иванович
Мать ребёнка: Чех Ефросинья
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Шохина Елена
Мать ребёнка: Чех Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цвелович вера
Мать ребёнка: Чех Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чех Ефросинья