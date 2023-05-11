Чех Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чех Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чех Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Чех Алексей

Мать ребёнка: Чех Ефросинья

Рождение ребёнка
18.02.1908

Сын: Чех Федот

Мать ребёнка: Чех Ефросинья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чех Николай

Мать ребёнка: Чех Ефросинья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Чех Иван Иванович

Мать ребёнка: Чех Ефросинья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Чех Иван Иванович

Мать ребёнка: Чех Ефросинья

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шохина Елена

Мать ребёнка: Чех Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цвелович вера

Мать ребёнка: Чех Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чех Ефросинья