Татаринова Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова Анастасия Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1992

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1992

Отец: Татаринов Игорь Владимирович

Мать: не указана

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