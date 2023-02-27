Ирина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Максим Якимов
Мать: Агафья Степанова
ИВ-1737 Ирина 10=1727 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ирина 12=1727 ИВ-1740 Ирина 13=1727 ИВ-1741 Ирина 11=1730 ИВ-1742 Ирина 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 15=1729 ИВ-1745 Ирина 16=1729 ИВ-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно