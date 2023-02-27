Ирина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Максим Якимов

Мать: Агафья Степанова

ИВ-1737 Ирина 10=1727 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ирина 12=1727 ИВ-1740 Ирина 13=1727 ИВ-1741 Ирина 11=1730 ИВ-1742 Ирина 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 15=1729 ИВ-1745 Ирина 16=1729 ИВ-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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