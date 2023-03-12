Иванов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Александр Иванович
Мать: Галя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: . Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Вадим Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно