Иванов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Александр Иванович

Мать: Галя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: . Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Вадим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов . Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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