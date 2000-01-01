Мадашнюк Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадашнюк Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1975

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1975

Отец: Мадашнюк Анатолий Викторович

Мать: не указана

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