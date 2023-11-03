Курзакова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзакова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шекенёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1924

Сын: Курзаков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Курзаков Алексей

Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: Дубравская Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Курзаков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаков Алесандр Алексеевич

Отец ребёнка: Курзаков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаков Иван Алесеевич

Отец ребёнка: Курзаков Алексей

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