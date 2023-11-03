Курзакова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шекенёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1924
Сын: Курзаков Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Курзаков Алексей
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: Дубравская Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Курзаков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курзаков Алесандр Алексеевич
Отец ребёнка: Курзаков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курзаков Алексей