Скрябина Федосья Перфильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Отец ребёнка: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров
поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687
Отец ребёнка: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров
поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Скрябин Семен Федосеев (Федоров)
Отец ребёнка: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Макрида (Макорина) Федосеева
Отец ребёнка: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717