Скрябина Федосья Перфильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина Федосья Перфильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Скрябин Леонтий Федосеев

Отец ребёнка: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров

поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Скрябин Осип Федосеев

Отец ребёнка: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров

поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Скрябин Семен Федосеев (Федоров)

Отец ребёнка: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Макрида (Макорина) Федосеева

Отец ребёнка: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Федосей (Федоско) Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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