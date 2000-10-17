Волокитина (Вахтина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1909
Дата смерти17.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1909
Отец: Вахтин Илья Захарович
Мать: Вахтина Ефимия
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волокитин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волокитин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волокитин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
17.10.2000
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж