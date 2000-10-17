Волокитина (Вахтина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина (Вахтина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1909

Дата смерти

17.10.2000

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1909

Отец: Вахтин Илья Захарович

Мать: Вахтина Ефимия

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волокитин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волокитин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокитин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
17.10.2000
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж
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