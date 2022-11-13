Волков Петр Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Петр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.2022

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2022

Отец: Кирилл Олегович

Мать: Волкова Дарья Сергеевна

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