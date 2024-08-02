Ермолаев Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Андрей Федорович

Ермолаев Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Федор Андреянович

Мать: Ермолаева Васса Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
04.12.1869 ст.

Сын: Ермолаев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ермолаева Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Ермолаев Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
03.11.1874 ст.

Жена: Ермолаева (Воробьева) Фекла Карповна

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Ермолаев Мефодий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1876 ст.

Сын: Ермолаев Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Ермолаева (Воробьева) Фекла Карповна

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Дочь: Шелдыбаева (Ермолаева) Соломония Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1881

Сын: Ермолаев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Ермолаева (Воробьева) Фекла Карповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.