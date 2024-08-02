Ермолаев Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1869 ст.
Сын: Ермолаев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Ермолаева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
03.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Ермолаев Мефодий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Ермолаева (Воробьева) Фекла Карповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Дочь: Шелдыбаева (Ермолаева) Соломония Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1881
Мать ребёнка: Ермолаева (Воробьева) Фекла Карповна
Смерть
Неизвестно