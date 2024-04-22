Машугина Федосья Степановна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
21.07.1900
Рождение ребёнка
08.08.1902
Дочь: Галкина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Машугин Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
23.04.1910
Дочь: Козлова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Партасова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
10.04.1916
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
07.08.1918
Дочь: Березкина Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович
Смерть
Неизвестно