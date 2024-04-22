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Машугина Федосья Степановна

Место рождения

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
21.07.1900

Муж: Машугин Фёдор Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.08.1902

Дочь: Галкина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Машугин Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.04.1910

Дочь: Козлова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: Партасова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.04.1916

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.08.1918

Дочь: Березкина Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Машугин Фёдор Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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