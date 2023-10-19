Калистов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калистов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Калистов Павел Петрович

Мать: Чистякова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калистов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калистов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калистова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

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