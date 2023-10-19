Калистов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калистов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калистов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калистова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга