Палешкин Василий Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палешкин Василий Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дидерево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палешкин ? Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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