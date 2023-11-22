Андреев Роман Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Роман Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1970

Отец: не указан

Мать: Андреева Надежда Филлиповна

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