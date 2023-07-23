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Куликов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1922

Дата смерти

24.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922

Отец: Куликов Александр Петрович

Мать: Куликова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
23.06.1954

Дочь: Казачкова Нина Александровна

Мать ребёнка: Петрова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1960

Сын: Куликов Николай Александрович

Мать ребёнка: Петрова Таисия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Таисия Васильевна

Смерть
24.11.1988
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