Куликов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1922
Дата смерти24.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922
Рождение ребёнка
23.06.1954
Дочь: Казачкова Нина Александровна
Мать ребёнка: Петрова Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1960
Сын: Куликов Николай Александрович
Мать ребёнка: Петрова Таисия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1988