Кирпичев Ефим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирпичев Ефим Николаевич

Кирпичев Ефим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2018

Отец: не указан

Мать: Дульская Софья Павловна