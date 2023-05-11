Ермоленко Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1990
Сын: Ермоленко Игорь Валерьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.2003
Сын: Ермоленко Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно