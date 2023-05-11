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Ермоленко Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1990

Сын: Ермоленко Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
20.02.2003

Сын: Ермоленко Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Наталья Николаевна