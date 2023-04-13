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Шкредов Милентий
Шкредов Милентий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Пол
Мужской
Отец
Шкредов Илларион Григорьевич
Мать
Шкредова Фекла Петровна
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Шкредов Илларион Григорьевич
Мать:
Шкредова Фекла Петровна
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