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Шкредов Милентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шкредов Илларион Григорьевич

Мать: Шкредова Фекла Петровна