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Фоос Вячеслав Романович

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

23.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1975

Отец: Фоос Роберт Тейодерович

Мать: Фоос Лидия Андреевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
28.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоос Мария

Рождение ребёнка
19.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоос Мария

Рождение ребёнка
30.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоос Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоос Мария

Место жительства
Неизвестно
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