Фоос Вячеслав Романович
Место рождения
Дата рождения23.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1975
Отец: Фоос Роберт Тейодерович
Мать: Фоос Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.2012
Рождение ребёнка
19.05.2018
Рождение ребёнка
30.07.2019
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фоос Мария
Место жительства
Неизвестно