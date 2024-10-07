Кичева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кичева (Кичева) Августа Максимовна
Отец ребёнка: Кичев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Кичева) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Кичев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Кичев Максим Васильевич
Смерть
Неизвестно