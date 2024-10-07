Кичева Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичев Максим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кичева (Кичева) Августа Максимовна

Отец ребёнка: Кичев Максим Васильевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Кичева) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Кичев Максим Васильевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Кичев Степан Максимович

Отец ребёнка: Кичев Максим Васильевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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