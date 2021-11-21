Ситтикова (Гарипова) Наиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1961
Дата смерти21.11.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961
Отец: Гарипов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 08.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 06.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.2021
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь