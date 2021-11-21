Ситтикова (Гарипова) Наиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситтикова (Гарипова) Наиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1961

Дата смерти

21.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961

Отец: Гарипов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 08.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 06.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.2021
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь
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