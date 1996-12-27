Самородских Илья Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородских Илья Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1996

Отец: Самородских Леонид Борисович

Мать: не указана

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