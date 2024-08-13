Власова (Власова) Матрена Савостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Матрена Савостьяновна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1876

Муж: Власов Михаил Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Власова (Власова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Власова (Власова) Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Власова (Власова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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