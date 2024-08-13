Власова (Власова) Матрена Савостьяновна
Место рождения
Дата рождения1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1876
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Власова (Власова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Власова (Власова) Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Власова (Власова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Никифорович