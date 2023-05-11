Козловская (Ничиперова) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти01.10.1779
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Ничиперов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Козловский Кирилл Афанасьевич
Отец ребёнка: Козловский Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1779
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Козловский Афанасий Тимофеевич
Смерть
01.10.1779