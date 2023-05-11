Козловская (Ничиперова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Ничиперова) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

01.10.1779

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Ничиперов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Козловский Кирилл Афанасьевич

Отец ребёнка: Козловский Афанасий Тимофеевич

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.10.1779

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Козловский Афанасий Тимофеевич

Волковыск, Червенский район, Минская область
Смерть
01.10.1779
Волковыск, Червенский район, Минская область