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Постнова Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1927

Сын: Постнов Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Постнов Прокофий Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постнова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Постнов Прокофий Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постнова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Постнов Прокофий Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постнова Антонина Прокопьевна

Отец ребёнка: Постнов Прокофий Евсеевич

Смерть
Неизвестно