Постнова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1927
Сын: Постнов Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Постнов Прокофий Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Постнов Прокофий Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнова Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Постнов Прокофий Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнова Антонина Прокопьевна
Отец ребёнка: Постнов Прокофий Евсеевич
Смерть
Неизвестно