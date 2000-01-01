Леонова (Карая) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Карая) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карый Александр Викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Анна Александровна

Отец ребёнка: Леонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Женька Александрович

Отец ребёнка: Леонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Александр

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