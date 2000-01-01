Леонова (Карая) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карый Александр Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Анна Александровна
Отец ребёнка: Леонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Женька Александрович
Отец ребёнка: Леонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонов Александр