Астафьев Михаил Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1885 ст.
Отец: Астафьев Евстигней
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-45 Горячев Павел Кузьмич Котов Иван Павлович Астафьев Иван Яковлевич - Самарский мещанин Антонов Григорий Николаевич - Самарский мещанин
Рождение ребёнка
27.09.1909 ст.
Сын: Астафьев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Астафьева Анастасия Дмитриевна
Воскресенский кафедральный собор Запись №-387м
Рождение ребёнка
28.12.1915 ст.
Сын: Астафьев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Астафьева Анастасия Дмитриевна
Воскресенский кафедральный собор Запись №-8м
Смерть
Неизвестно