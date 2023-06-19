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Астафьев Михаил Евстигнеевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Астафьев Евстигней

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Жена: Астафьева Анастасия Дмитриевна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-45 Горячев Павел Кузьмич Котов Иван Павлович Астафьев Иван Яковлевич - Самарский мещанин Антонов Григорий Николаевич - Самарский мещанин
Рождение ребёнка
27.09.1909 ст.

Сын: Астафьев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Астафьева Анастасия Дмитриевна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Запись №-387м
Рождение ребёнка
28.12.1915 ст.

Сын: Астафьев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Астафьева Анастасия Дмитриевна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Запись №-8м
Смерть
Неизвестно