Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович
Место рожденияЧерниговская губ, Сосницкий у., с.Вьюнище, Украина
Дата рождения31.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.03.1901
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница (Вьюнище), Церк. Вознес. Госп-го. 1901-1906. ГАЧО, ф.679, о.10, д.2159
Рождение
31.03.1901
Черниговская губ, Сосницкий у., с.Вьюнище, Украина
МК г.Сосница (Вьюнище), Церк. Вознес. Госп-го. 1901-1906. ГАЧО, ф.679, о.10, д.2159
Рождение ребёнка
09.05.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубовик Мать Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубовик Мать Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовик Мать Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Ужгород
Смерть
Неизвестно
г.Ужгород