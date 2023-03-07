Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович

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Место рождения

Черниговская губ, Сосницкий у., с.Вьюнище, Украина

Дата рождения

31.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.03.1901
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница (Вьюнище), Церк. Вознес. Госп-го. 1901-1906. ГАЧО, ф.679, о.10, д.2159
Рождение
31.03.1901

Отец: Дубовик Емельян Илларионович

Мать: Дубовик Неонила Ивановна

Черниговская губ, Сосницкий у., с.Вьюнище, Украина
МК г.Сосница (Вьюнище), Церк. Вознес. Госп-го. 1901-1906. ГАЧО, ф.679, о.10, д.2159
Рождение ребёнка
09.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовик Мать Неизвестно

Ужгород, Закарпатська область
Рождение ребёнка
05.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовик Мать Неизвестно

Ужгород, Закарпатська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Мать Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Ужгород, Закарпатська область
г.Ужгород
Смерть
Неизвестно
Ужгород, Закарпатська область
г.Ужгород
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