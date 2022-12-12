Матасова (Фёдорова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1937
Дочь: Толкач Антонина Семёновна
Отец ребёнка: Матасов Семён
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матасов Семён
Смерть
Неизвестно