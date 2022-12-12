Матасова (Фёдорова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матасова (Фёдорова) Зинаида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1937

Дочь: Толкач Антонина Семёновна

Отец ребёнка: Матасов Семён

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матасов Семён

Смерть
Неизвестно
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