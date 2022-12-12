Коновалова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Короткова Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: не указан
Сухарево, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно