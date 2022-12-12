Коновалова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Короткова Татьяна Поликарповна

Отец ребёнка: не указан

Сухарево, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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