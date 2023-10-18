Орлов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1961

Дочь: Тарасенко Галина

Мать ребёнка: Колобанова Мария

Рождение ребёнка
14.01.1967

Сын: Орлов Игорь

Мать ребёнка: Колобанова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобанова Мария

Смерть
Неизвестно
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