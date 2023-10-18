Орлов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1961
Дочь: Тарасенко Галина
Мать ребёнка: Колобанова Мария
Рождение ребёнка
14.01.1967
Сын: Орлов Игорь
Мать ребёнка: Колобанова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колобанова Мария
Смерть
Неизвестно