Гоппи Елизовета Крестьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоппи Елизовета Крестьяновна

Гоппи Елизовета Крестьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1929

Дочь: Гоппи Фрида Христиановна

Отец ребёнка: Гоппи Христиан

Рождение ребёнка
13.03.1939

Дочь: Жабинцева Анна Христиановна

Отец ребёнка: Гоппи Христиан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close