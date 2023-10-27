Гоппи Елизовета Крестьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1929
Дочь: Гоппи Фрида Христиановна
Отец ребёнка: Гоппи Христиан
Рождение ребёнка
13.03.1939
Дочь: Жабинцева Анна Христиановна
Отец ребёнка: Гоппи Христиан
Смерть
Неизвестно