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Ирина Ануфриева

Место рождения

Гостибицы, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1757 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Ануфрий

Мать: не указана

Гостибицы, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Аграфена Корнильева

Отец ребёнка: Корнилий Якимов

Гостибицы, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1813 ст.

Сын: Иван Корнильев

Отец ребёнка: Корнилий Якимов

Гостибицы, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилий Якимов

Смерть
Неизвестно
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