Ирина Ануфриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Ануфрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Аграфена Корнильева
Отец ребёнка: Корнилий Якимов
Рождение ребёнка
01.06.1813 ст.
Сын: Иван Корнильев
Отец ребёнка: Корнилий Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнилий Якимов
Смерть
Неизвестно