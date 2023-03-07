Катаев Тимофей (Тимошка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Тимофей (Тимошка) Иванов

Катаев Тимофей (Тимошка) Иванов

avatar

Место рождения

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1608

Дата смерти

После 1654

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608

Отец: Катаев Иван (Ивашко) Левонтьев

Мать: не указана

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Катаев Иван (Ивашко) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1631

Сын: Катаев Афонасий (Офонка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Катаев Офонка (мл.) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Катаев Федор (Фетка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1654
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close