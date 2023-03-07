Катаев Тимофей (Тимошка) Иванов
Место рождениядер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1608
Дата смертиПосле 1654
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1608
Отец: Катаев Иван (Ивашко) Левонтьев
Мать: не указана
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Катаев Иван (Ивашко) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1631
Сын: Катаев Афонасий (Офонка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Катаев Офонка (мл.) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Катаев Федор (Фетка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1654
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя