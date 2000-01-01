Матикайнен Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен Андрей Петрович

Матикайнен Андрей Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

20.08.1755

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Матикайнен Петр

Мать: Сюзанна

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Матикайнен Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Матикайнен Лиза

Рождение ребёнка
1726

Сын: Матикайнен Иван Андреевич

Мать ребёнка: Матикайнен Лиза

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Матикайнен Лиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Лиза

Смерть
20.08.1755
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close