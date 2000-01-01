Матикайнен Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смерти20.08.1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Матикайнен Петр
Мать: Сюзанна
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Матикайнен Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Матикайнен Лиза
Рождение ребёнка
1726
Сын: Матикайнен Иван Андреевич
Мать ребёнка: Матикайнен Лиза
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Матикайнен Лиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матикайнен Лиза
Смерть
20.08.1755