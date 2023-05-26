Коршунова Людмила Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1911
Дата смерти05.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911
Отец: Коршунов Игнатий Степанович
Мать: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.10.1937
Сын: Абросимов Валерий Кузьмич
Отец ребёнка: Абросимов Кузьма Филиппович
Рождение ребёнка
07.04.1946
Дочь: Абросимова Лариса Кузьминична
Отец ребёнка: Абросимов Кузьма Филиппович
Смерть
05.07.1993