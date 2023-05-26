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Коршунова Людмила Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1911

Дата смерти

05.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911

Отец: Коршунов Игнатий Степанович

Мать: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.10.1937

Сын: Абросимов Валерий Кузьмич

Отец ребёнка: Абросимов Кузьма Филиппович

Рождение ребёнка
07.04.1946

Дочь: Абросимова Лариса Кузьминична

Отец ребёнка: Абросимов Кузьма Филиппович

Смерть
05.07.1993