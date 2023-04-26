Адриан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адриан Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1842

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1842

Отец: Никита Матвеев

Мать: Лукерья Михайлова