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Адриан Никитин
Адриан Никитин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1842
Пол
Мужской
Отец
Никита Матвеев
1808 г.р.
Мать
Лукерья Михайлова
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1842
Отец:
Никита Матвеев
Мать:
Лукерья Михайлова
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