Козлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1946

Дочь: Козлова Галина Александровна

Мать ребёнка: Козлова Николаева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
04.02.1952

Дочь: Смирнова Козлова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Козлова Николаева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
28.12.1953

Дочь: Нечаева Козлова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Козлова Николаева Мария Макаровна

Смерть
Неизвестно
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