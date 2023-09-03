Козлов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1946
Дочь: Козлова Галина Александровна
Мать ребёнка: Козлова Николаева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
04.02.1952
Дочь: Смирнова Козлова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Козлова Николаева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
28.12.1953
Дочь: Нечаева Козлова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Козлова Николаева Мария Макаровна
Смерть
Неизвестно