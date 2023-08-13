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Назарова Надежда Матвеевна
Назарова Надежда Матвеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Назаров Матвей Гаврилович
Мать
Назарова (Дмитриева) Анна Ермолаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Назаров Матвей Гаврилович
Мать:
Назарова Анна Ермолаевна
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