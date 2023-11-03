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Прокопьев Парфен Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Около 1790

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Прокопьев Степан Парфенов

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Бутакова Евдокия Парфенова

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Прокопьев Алексей Парфенов

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Прокопьев Федор Парфенов

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Богословцева Агрофена Парфенова

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Мария Яковлева

Смерть
Около 1790
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