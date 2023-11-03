Прокопьев Парфен Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиОколо 1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Прокопьев Степан Парфенов
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Бутакова Евдокия Парфенова
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Прокопьев Алексей Парфенов
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Богословцева Агрофена Парфенова
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1790