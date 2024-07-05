Sherwood (Cohen) Minnie 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sherwood (Cohen) Minnie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: Cohen (Sheinbaum) Liba Gittel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Сын: Sheinbaum David

Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel

Рождение ребёнка
1912

Сын: Sherwood Isadore

Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Glass (Sherwood) Pricilla (Prissy) Shulamit

Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel

Смерть
1957

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