Sherwood (Cohen) Minnie
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Sheinbaum David
Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel
Рождение ребёнка
1912
Сын: Sherwood Isadore
Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Glass (Sherwood) Pricilla (Prissy) Shulamit
Отец ребёнка: Sherwood Joseph Yossel
Смерть
1957