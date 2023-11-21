Шабалдин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шабалдин Василей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1799
из Ялуторовского округа Омутинской волости. Нет в ревизии 1851, вероятно, переехали до 1836 года
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шабалдин Михайло Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно