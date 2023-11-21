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Шабалдин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шабалдин Василей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1799
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости. Нет в ревизии 1851, вероятно, переехали до 1836 года
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шабалдин Михайло Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалдин Осип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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